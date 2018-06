NAK buigt zich over pootgoed voor fritesteelt

De keuringsdienst NAK gaat zich buigen over de eisen aan pootaardappelen voor de teelt van fritesaardappelen.

Volgens Ton Stolte, manager Operations bij de NAK, komt dit ter sprake in de Vaste Commissie Pootaardappelen. “Dit verandert niet de keuring, maar mogelijk wel de wijze waarop fritesrassen worden bewaard en klaargemaakt voor verlading.”

Opkomstproblemen in consumptieaardappelen

De aanleiding is dat er opnieuw opkomstproblemen in consumptieaardappelen worden gemeld, net als in het voorjaar van 2016. Stolte: “Ons beeld is dat er meer klachten zijn dan vorig jaar. We zijn blij dat klachten tegenwoordig grotendeels bij ons worden gemeld. Wij onderzoeken de klachten. Bij opkomstproblemen zijn de oorzaken vaak ongrijpbaar, wat de keuring lastig maakt. We hopen dat het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit ons handvaten voor de toekomst biedt.”

Steekproeven

Stolte benadrukt dat er ook veel goed gaat. “Totaal worden ruim 70.000 keuringen uitgevoerd. Voor de losse verladingen schrijven we 8.600 verzamelcertificaten uit. De NAK voert geen 100% keuring uit tijdens de verlading. Daarvoor ontbreekt simpelweg de capaciteit. Deels komt dat door de onvoorspelbaarheid van de losse verlading. Een betere planning door leveranciers en afnemers zou ons helpen. Vóór de verlading vinden wel keuringen van de partij plaats, maar progressieve ziekten kunnen daarna nog uitbreiden. En het blijven steekproeven, vandaar dat in de meeste gevallen nog een controle plaats vindt bij de verlading.”