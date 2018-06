Minder Nederlandse aardappelen verwerkt

De verwerking van Nederlandse aardappelen was in mei wat kleiner dan in de voorgaande maanden.

Daar stond een grotere aanvoer vanuit het buitenland tegenover. Al met al resulteerde dit in een aardappelverwerking die iets kleiner was dan in maart en april. 357.400 ton De totale verwerking van aardappelen kwam in mei uit op 357.400 ton, blijkt uit cijfers van Brancheorganisatie Akkerbouw. Deze hoeveelheid is iets groter dan in dezelfde maand vorig jaar, maar kleiner dus dan de afgelopen maanden. Aanvoer vanuit buitenland op top Er gingen vooral minder Nederlandse aardappelen naar de fabrieken. De aanvoer vanuit het buitenland lag vorige maand daarentegen op zijn top met 145.500 ton.