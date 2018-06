Meer groente op de akkers in 2018

Het areaal akkerbouwgroente is licht gestegen in 2018, van 60.470 naar 61.100 hectare.

10 jaar geleden was dat nog ruim 53.000 hectare. Dat is te zien in de Landbouwtelling 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het grootste gewas is ui, met een groei van 280 hectare naar 35.200 hectare; opnieuw een record. Om de populariteit te duiden: in 2008 was het gewas 26.140 hectare groot.

Winterpeen volgt met een areaal van 6.290 hectare, wat betekent dat er 190 hectare minder van is gezaaid. Precies die hoeveelheid is er bij de waspeen bijgekomen (nu 2.690 hectare). Het derde groentegewas is erwten. Hiervan staat 70 hectare meer, waarmee het areaal op 3.110 hectare komt. Nog lang net zoveel als 10 jaar geleden, toen in Nederland bijna 6.000 hectare erwten werd geteeld.

Het areaal peulvruchten is stabiel te noemen, zo rond de 3.000 hectare. Maar het grootste peulvruchtengewas bruine bonen is minder in trek dit jaar, gezien de krimp van 300 hectare naar 1.050 hectare. Vooral veldbonen winnen terrein: plus 200 naar 720 hectare.