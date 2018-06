Kamer wil latere publicatie oogstramingen CBS

De Tweede Kamer wil dat statistiekbureau CBS gaat kijken of de gegevens voor de oogstramingen zo laat mogelijk verzameld kunnen worden.

Doel hiervan is om de ramingen pas in december in plaats van oktober te publiceren. Een motie van CDA-Kamerleden Joba van den Berg en Jaco Geurts, waarin zij vragen om de gegevens voor de oogstraming zo laat mogelijk te verzamelen, kreeg een ruime meerderheid in de Tweede kamer.

Artikel gaat verder onder de foto

CDA-Kamerlid Joba van den Berg. - Foto: ANP

SGP: vroegere oogstraming helpt teler om positie te kiezen

SGP steunde de motie als enige niet. De partij heeft twijfels of de publicaties leiden tot ongewenste marktverstoring. De handel weet op basis van de informatie van telers uiteindelijk wel waar het met de oogst naar toe gaat, terwijl telers deze informatie niet hebben en daardoor op achterstand staan. De oogstraming helpt hen om positie te kiezen, aldus SGP.