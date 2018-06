Infectiekansen sclerotinia nemen toe

De infectiekansen van sclerotinia (ook bekend als rattenkeutelziekte) neemt toe. Dat meldt BASF.

BASF heeft al enkele jaren een monitoringssysteem om de kieming van sclerotiën te volgen en zo de infectiekans en -momenten in beeld te brengen. De kieming van sclerotiën en dus de vorming van de sporenuitstotende paddenstoelen is voornamelijk afhankelijk van de temperatuursom en vochtgehalte in de grond. Door het warme weer en de buien van de afgelopen weken wordt al vroeg aan beide voorwaarden voldaan, aldus Guus Bergmans, technisch productadviseur bij BASF.

“Op 4 plaatsen in West-Brabant, Noord-Friesland, de NOP en de kop van Noord-Holland vinden we nu al apotheciën (paddenstoelen) die miljoenen sporen kunnen uitstoten. Dit is weer duidelijk vroeger als vorig jaar. Vanaf nu kunnen – als de omstandigheden gunstig zijn – de paddenstoeltjes boven komen en verschillende gevoelige gewassen zoals peen, witlof, peulvruchten, knolselderij, koolzaad, bladrammenas, aardbei en aardappelen infecteren.

Hoe kun je aardappelen beschermen?

Vanaf nu is de bescherming van met name aardappelen belangrijk. Staan de aardappelen op een risico-perceel door bijvoorbeeld een nauwe rotatie of een waardplant als voorvrucht, start dan tijdig met een middel dat ook sclerotinia bestrijdt. BASF heeft daarvoor Signum. Voor het sluiten van de rijen moeten dan minimaal 2 behandelingen met Signum zijn uitgevoerd.

Een alternatief is spuiten met phytophthorafungiciden met het ingrediënt fluazinam. Deze heeft een nevenwerking op sclerotinia. Fungiciden op basis van fluazinam zijn Shirlan, Banjo Forte, Kunshi en Vendetta.