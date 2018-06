IRS vindt zeldzame zilverziekte in bieten

Het bieteninstituut IRS heeft bieten binnengekregen die zijn aangetast door zilverziekte.

De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae. Bieten met dit ziektebeeld zijn slechts sporadisch aangetroffen in Nederland. De bietentelers in België hebben al een aantal jaren te maken met de zilverziekte. Die wordt zo genoemd omdat aangetaste bladeren een grijs-zilverachtige kleur krijgen. Volgens het IRS is de ziekte niet in het veld te bestrijden.



Planten die zijn aangetast door curtobacterium (rechter plant) blijven achter in groei. - Foto's: IRS

Een aangetaste plant met de matte grijs-groen-zilverachtige kleur die voor de naam zilverziekte zorgt.

Aangetaste bladeren zijn verdikt en bros, er zijn barstjes zichtbaar en het blad scheurt gemakkelijk. De bladeren hebben een matgrijze/zilverachtige uitstraling en de aangetaste bieten blijven achter in groei. De vaatbundels in de wortels zijn bruin verkleurd.