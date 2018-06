Hitte eist zijn tol in Europese gewassen

Door het slechte weer in Europa vallen gewasopbrengsten lager uit dan vorige maand werd verwacht.

Dat meldt het onderzoeksbureau van de Europese Commissie (Joint Research Centre, JRC) in het Mars-rapport. De oorzaak ligt in de hitte en droogte in Centraal-, Oost- en Noord-Europa. In Italië en Frankrijk viel plaatselijk juist veel te veel regen. Daardoor vallen de hectareopbrengsten bij veel gewassen lager uit dan vorig jaar, maar zijn ze meestal wel hoger dan het 5-jarig gemiddelde, stelt het JRC.

Aardappelen

Het bureau verwacht bij aardappelen (poot-, zetmeel- en consumptieaardappelen) voor dit jaar een gemiddelde opbrengst in de EU van 34,5 ton per hectare. Dat is 2,4% minder dan vorig jaar, maar 2,6% hoger dan het gemiddelde. Vooral in Bulgarije (-8,2%), Tsjechië (-6,6%) en Polen (-5,8%) worden straks minder aardappelen per hectare geoogst, verwacht het JRC. Nederland scoort -3,2% ten opzichte van 2017. In België valt het mee met plus 2,2%.

Nederland scoort wat betreft de aardappelbrengst -3,2% ten opzichte van 2017. - Foto: Peter Roek

Bij suikerbieten ziet het JRC hetzelfde beeld. De gemiddelde wortelopbrengst van 77,5 ton per hectare is bijna 5% minder dan vorig jaar, maar is wel 3,6% meer dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar.

90 ton bieten in Nederland

De bieten in België zijn met een productiedaling van 9,3% er het slechtst aan toe; Roemenië scoort met 9,2% de grootste plus ten opzichte van 2017. In Nederland verwacht het JRC een bietopbrengst van 90 ton. Dat is 3,6% minder dan vorig jaar en ruim 7% meer dan gemiddeld.