Graan goedkoper geworden

De graanprijzen staan onder druk, door de handelsoorlog tussen de VS en China en de vroege oogst.

De sojaprijs kelderde dinsdag op de termijnmarkt in Chicago door paniekverkopen. Handelaren vrezen dat de sojaprijzen verder zakken door de opgelaaide handelsoorlog tussen de VS en China. De dalende sojaprijs trekt de graanprijzen mee omlaag. Daarnaast is de graanoogst begonnen op het noordelijk halfrond. Dat betekent extra druk op de prijzen omdat boeren niet alle graan opslaan, maar een deel af land verkopen.

Graanoogst vroeg begonnen

De oogst is ook nog eens vroeg begonnen. In de Verenigde Staten is inmiddels 27% van de wintertarwe geoogst. Normaal is dat 19% rond half juni. Ook in Europa zijn de combines vroeg uit de schuur gehaald. In Hongarije, waar het voorjaar zeer droog en warm verliep, verschenen twee weken geleden al de eerste combines op de akker.

Ook in Zuid-Frankrijk is de oogst van wintergerst begonnen. Door het aanbod van de nieuwe oogst zakte de RVO-notering voor voergerst naar € 172 per ton. Dat is een duikeling van € 14 in één week en de laagste gerstnotering in drie maanden.

Laagste maisprijs in bijna 3 maanden

De tarwenotering van RVO staat nu op € 183. Dat is € 2,50 minder dan vorige week, maar tarwe is nog wel € 4 hoger geprijsd dan dezelfde week een jaar eerder. Ook de beurzen in Groningen (-€ 1) en Middenmeer (-€ 2) noteren lager voor tarwe en gerst. De RVO-notering voor mais zakt deze week met € 4 naar € 182, de laagste maisprijs in bijna 3 maanden.

Sojabonen

Het is onzeker in hoeverre de handelsoorlog tussen China en de VS tot op het bot wordt uitgevochten wat betreft sojabonen. China produceert zelf maar 14 miljoen ton sojabonen en verbruikt er 118 miljoen ton. De import van ruim 100 miljoen ton komt meestal voor een derde uit de VS. Brazilië, Argentinië en Paraguay zijn de enige andere landen die op grote schaal sojabonen exporteren. De drie landen hebben samen niet meer dan 87 miljoen ton beschikbaar voor de export. Er komt een moment dat China wel boodschappen moet gaan doen in de VS.