Geen uitzondering neonicotinoïden in suikerbieten

Voor de suikerbietenteelt komt er geen uitzondering op het verbod op neonicotinoïden.

Dat antwoordt Europees commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) in antwoord op parlementaire vragen van Czesław Siekierski (christendemocraten), voorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Risico’s voor bijen

Andriukaitis zegt dat de risico’s voor bijen in relatie tot suikerbieten vooral ligt in het volggewas op hetzelfde perceel. Een systeem van gewasrotatie met suikerbieten en een vervolggewas, dat onaantrekkelijk is voor bijen, is niet naar boven gekomen, aldus Andriukaitis. “Daarom is geen uitzondering voor de toepassing in suikerbieten mogelijk.”

Andriukaitis zegt dat de risico’s voor bijen in relatie tot suikerbieten vooral ligt in het volggewas op hetzelfde perceel. - Foto: ANP

Neonicotinoïden worden in de suikerbietenteelt gebruikt om zaad te coaten en daarmee te beschermen tegen aantasting door insecten. De insectenbestrijder dringt in de hele plant door en geeft daardoor lang bescherming, maar levert daardoor ook gevaar op voor nuttige insecten.

Neonicotinoïden alleen dit seizoen toegelaten

De Europese lidstaten hebben de toelating voor de neonicotinoïden niet verlengd voor open teelten, waardoor insectenbestrijders imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam alleen nog dit teeltseizoen in de akkerbouw toegelaten zijn.