Geen rendement uit aanvullende bemesting bieten

Groeibevorderaars en speciale aanvullende meststoffen hadden in 2017 geen significant positief effect op de financiële opbrengst van suikerbieten.

Dat meldt onderzoeksinstituut IRS in het jaarverslag. In 2017 zijn door het IRS op proefbedrijf Westmaas op kleigrond en op proefbedrijf Vredepeel op zandgrond proeven aangelegd waarin 12 bemestingsobjecten zijn vergeleken.

Aanvulling op gangbare bemesting

Aanleiding voor dit onderzoek is de toename van het aanbod en gebruik van vloeibare meststoffen en groeibevorderaars die in de zaaivoor of later in het groeiseizoen toegediend worden. Het gaat hier meestal om meststoffen met een of meerdere sporenelementen en groeibevorderaars met aminozuren of enzymen. De producten zijn ingezet als aanvulling op de gangbare bemesting.

Geen verschillen

In het onderzoek is gekeken naar de invloed van de producten op groei, opbrengst en kwaliteit van de suikerbieten en als resultante daarvan de rentabiliteit van het product. Een duidelijke conclusie is dat meststoffen die in de zaaivoor toegediend werden geen negatief effect hebben op de opkomst en het uiteindelijk plantaantal. In financiële opbrengst zijn in proefjaar 2017 geen significante verschillen gevonden.