Fontane wipt Spunta als grootste pootgoedras

Het fritesras Fontane is het meest geteelde pootaardappelras in Nederland.

Het verdringt het exportras Spunta nipt van de eerste plaats. Spunta was meer dan een decennium verreweg het meest geteelde pootaardappelras.

In 2016 telde Nederland het grootste Spunta-areaal ooit, namelijk 5.659 hectare. Dat was toen een aandeel van 14% in het totale pootgoedareaal. Fontane was sinds 2012 altijd het tweede ras na Spunta, maar groeide verder terwijl het areaal Spunta in twee jaar 21% aan areaal verloor. Dit jaar hebben beide rassen een aandeel van bijna 11% in het pootgoedareaal, maar van Fontane is met 4.467 hectare net 6 hectare meer pootgoed aangemeld bij de keuringsdienst NAK voor de veldkeuring.

Agria vierde gewas

Ook het fritesras Innovator blijft doorgroeien met 191 hectare naar 2.392 hectare dit jaar en staat op de derde plaats qua areaal. Het vierde ras is het fritesras Agria met een areaal van 2.236 hectare, 103 hectare meer dan vorig jaar.

Verder valt op in de aangifte dat het pootgoedareaal met 41.741 hectare een nieuw record bereikt. De NAK-keurmeesters hebben dit jaar 620 hectare meer te keuren dan in 2017.

512 rassen voor veldkeuring

De pootgoedtelers hebben dit jaar 512 rassen aangemeld voor de veldkeuring. Dat is een record. Vorig jaar waren dat er 507, waarbij voor het eerst de grens van 500 rassen werd overschreden. Het aantal aangemelde rassen stijgt voortdurend. Tien jaar geleden waren dat 438 rassen. Maar in de top 5 van de rassen verandert weinig.

De 5 grootste pootgoedrassen in Nederland

Fontane

Spunta

Innovator

Agria

Challenger

beslaan samen 14.595 hectare. Dat is een aandeel van 35% in het totale pootgoedareaal. Vijf jaar geleden hoorden Spunta, Fontane, Agria en Innovator ook al tot de top 5. Het exportras Désirée is inmiddels door Challenger verdrongen uit de top 5. Bintje was 10 jaar geleden met bijna 2.000 hectare nog het een-na-grootste ras. Daar is nu nog 682 hectare van over.

