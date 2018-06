FAO verwacht berg tarwe in de wereld

Wereldvoedselorganisatie FAO is positief over de aanstaande tarweoogst in de wereld. Veel marktbureaus zijn juist pessimistisch over de te verwachten tarweoogst in seizoen 2018/2019.

FAO verwacht in seizoen 2018/2019 een oogst van 754 miljoen ton tarwe. Dat is 8 miljoen ton meer dan FAO begin vorige maand inschatte, blijkt uit de Amis-rapportage.

Dit is opmerkelijk omdat veel marktbureaus de tarweoogst juist bij iedere prognose lager inschatten. Daardoor stijgen de tarweprijzen de laatste weken op de internationale markten. De International Grains Council (IGC) prijsindex voor tarwe kwam in mei gemiddeld op 196 punten (100 = prijs januari 2000). Dat is 4,1% hoger dan in april dit jaar en 21,2% hoger dan in mei vorig jaar.

De stijging komt omdat het voorjaar rond de Zwarte Zee laat is begonnen. Ook heeft de tarwe daar last van droogte, evenals in de VS, Canada, Australië en de EU. Zo gaat het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) uit van een tarweproductie in de wereld van 748 miljoen ton.

IGC houdt het op 742 miljoen ton. De FAO ziet echter verbeteringen in de weersomstandigheden in de tarwegebieden van de VS, Canada, India en Argentinië.

FAO verwacht hogere productie tarwe dan verbruik

Ook opmerkelijk is dat FAO verwacht dat de tarweproductie (754 miljoen ton) uitkomt boven het verbruik (744 miljoen ton). Zowel USDA als IGC verwachten dat de wereld meer tarwe verbruikt dan produceert waardoor de tarwevoorraden worden aangesproken. FAO verwacht dat eind 2018/2019 de wereld een record aan tarwe op voorraad heeft. Een grote voorraad heeft een prijsdrukkend effect.

Prognose mais

Ook bij mais wijkt FAO in de Amis-prognose af van wat USDA en IGC verwachten voor 2018/2019. FAO verwacht dat de productie (1.047 miljoen ton) achterblijft bij die van vorig seizoen (1.090 miljoen ton). USDA en IGC verwachten beide een stijging van de productie, naar respectievelijk 1.056 miljoen ton en 1.055 miljoen ton.