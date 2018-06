Enkele tientallen nieuwe Avebe-telers

Avebe heeft dit seizoen enkele tientallen nieuwe Nederlandse en Duitse telers verwelkomd als lid.

Dat meldt het aardappelzetmeelconcern. De meeste nieuwe leden zijn kinderen die na de bedrijfsovername het lidmaatschap van ouders hebben overgenomen, aldus Arjan de Rooij, directeur Agro bij Avebe. Ook zijn er leden die jaren geleden afscheid namen van de zetmeelaardappelteelt en uitsluitend aardappelen voor de vlokken en de frites gingen telen en nu terugkeren naar het oude nest.

Daarnaast verwelkomt de coöperatie enkele nieuwe leden. Dat zijn vooral fritesaardappel- en vlokkenaardappeltelers in het Noordoostelijk zandgebied.

Nieuwe leden uniek

Dat Avebe nieuwe leden krijgt die in het verleden nog nooit zetmeelaardappelen hebben geteeld, is vrij uniek. De steeds hogere uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen en de malaise op de fritesaardappelmarkt zijn de redenen dat Avebe bij deze telers in beeld komt als extra afzetkanaal.

De overaardappelen en de vrije aardappelen uit oogst 2017 zijn weinig tot niks waard. Vanwege het overaanbod was zelfs zo weinig vraag naar vrije aardappelen dat telers het risico liepen ermee te blijven zitten. Diverse aardappeltelers zochten daarom voor de toekomst een tweede afzetkanaal, om kosten en afzetrisico te spreiden.