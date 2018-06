Eerste vroege aardappelveiling op 12 juni

De vroege aardappelveilingen op Tholen, Alvantho, starten dinsdag 12 juni met veilen.

Dit is, ondanks het late groeiseizoen door het natte en koude voorjaar, toch maar 5 dagen later dan vorig jaar. “We verwachten de aanvoer van Doré, Premiére, Frieslander en wellicht ook Eigenheimer”, meldt David Hage, veilingdirecteur van Alvantho. “De kwaliteit lijkt goed en de smaak is als vanouds.”

De opbrengst van het eerste kistje wordt wederom geschonken aan een goed doel.

De eerste dag vroege aardappelveiling vorig jaar. - Foto: Peter Roek

Verkoop ruim helft verse aardappelen via veilingklok

De verse aardappelen zijn nog niet huidvast. Van het totale aanbod wordt ruim de helft via de veilingklok verkocht. Het overige deel vindt zijn weg via bemiddeling. Dat betreft huidvast product dat voor de wasserij geschikt is. Dat aanbod is er pas na 1 juli.

De gezamenlijke veilingen vermarkten ongeveer 10.000 ton vroege aardappelen. De Alvantho-aardappelen zijn gecertificeerd als Erkend Streekproduct en Zeker Zeeuws Streekproduct.