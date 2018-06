EU oogst minder graan door droogte

De droogte laat zijn sporen na in de Europese graanproductie.

De Europese Commissie heeft daarom de graanbalans aangepast, waarin een schatting staat van productie, verbruik, export en import van graan. De Commissie gaat er nu vanuit dat de EU 299 miljoen ton graan produceert in het volgende seizoen 2018/2019. Dat is ruim 5 miljoen ton lager dan in de prognose van vorige maand. Dit seizoen 2017/2018 oogstte de EU 307 miljoen ton graan.

Tarwe- en gerstoogst omlaag

De voornaamste aanpassingen betreffen de tarwe- en gerstoogst. De tarweoogst gaat met 2,6 miljoen ton omlaag naar 137,6 miljoen ton. Die van gerst zakt eveneens met 2,6 miljoen ton naar 58,4 miljoen ton. Er zijn 2 redenen voor de daling. Het graanareaal in de EU zakt met ruim 500.000 hectare naar 55 miljoen hectare. Daarnaast is het erg droog in Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Scandinavië, Oostenrijk, het noorden van Duitsland, de Baltische Staten, Polen en Frankrijk.

Prognose in sommige gevallen te optimistisch

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt dat een aantal lidstaten de prognose van de Commissie nog te optimistisch vindt. “In Scandinavië, de Baltische staten en Polen is laat nog zomertarwe gezaaid en door droogte verwachten zij niet veel van de graanoogst.”

De export herstelt omdat Rusland veel minder graan gaat oogsten. Rusland oogstte dit seizoen zo’n 137 miljoen ton graan. Dat zakt onder de 100 miljoen ton, waardoor het land veel minder kan exporteren.- Foto: EPA

EU vebruikt 1 miljoen ton meer

De EU verbruikt 286 miljoen ton graan in het nieuwe seizoen dat loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, verwacht de Commissie. Dat is 1 miljoen ton meer dan dit seizoen. De graanimport daalt met 3,6 miljoen ton naar 19,6 miljoen ton en de export herstelt met een plus van 9,3 miljoen ton naar 41,3 miljoen ton.

Rusland oogst minder

De export herstelt omdat Rusland veel minder graan gaat oogsten, zegt de RVO-woordvoerder. “Rusland oogstte dit seizoen zo’n 137 miljoen ton graan. Dat zakt onder de 100 miljoen ton, waardoor het land veel minder kan exporteren. Dat biedt kansen voor de Europese exporteurs.”

EU heeft Japan ingehaald

De EU importeerde volgens de Commissie dit seizoen 17 miljoen ton mais. De EU is daarmee de grootste maisimporteur in de wereld geworden, stelt de RVO-woordvoerder. “De EU heeft Japan ingehaald. Door de lage prijzen zijn de Europese akkerbouwers overgestapt op andere gewassen. Door de dalende productie moet de EU steeds meer mais kopen op de wereldmarkt.”