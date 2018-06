Duitsland: oogstverbod als varkenspest uitbreekt

Duitsland kan een oogstverbod instellen bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Met zo’n oogstverbod wil landbouwminister Julia Klöckner voorkomen dat besmette wilde zwijnen zich verspreiden op zoek naar voedsel.

Klöckner heeft de wetgeving aangepast vanwege Afrikaanse varkenspest die in Polen heerst. Er is nog geen Afrikaanse varkenspest uitgebroken in Duitsland. Maar de Duitse regering heeft uit voorzorg de wet op de diergezondheid en de jachtwet aangepast.

Bewerken landbouwgrond stilleggen of inperken

De overheid kan nu extra maatregelen nemen. Dat betreft niet alleen een oogstverbod. De overheid krijgt ook meer mogelijkheden om het bewerken van landbouwgrond aan banden te leggen en om het verkeer in bepaalde gebieden stil te leggen of sterk in te perken.

Ook kan de overheid extra bejaging toestaan om mogelijk besmette zwijnen te doden. Dan kunnen bijvoorbeeld ook mensen zonder jachtvergunning op zwijnen jagen. Klöckner: “Dit alles is bedoeld om snel te reageren bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Een snelle reactie is nodig om verspreiding van zo’n zeer besmettelijke ziekte te voorkomen.”

Publiekscampagne om geen voedselresten weg te gooien

Verder gaat Klöckner een publiekscampagne houden om de burgers te bewegen geen voedselresten weg te gooien die tot een besmetting van wilde zwijnen kunnen leiden. “Er bestaat het gevaar dat de ziekte Duitsland wordt binnen gesleept. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de dieren, maar ook zeer ernstige economische gevolgen.”