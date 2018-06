Duitse compensatie bij oogstverbod door varkenspest

Bij een Duits oogstverbod als gevolg van een varkenspestuitbraak, krijgen akkerbouwers compensatie.

Het oogstverbod dat in Duitsland bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in een door het virus getroffen gebied kan worden ingesteld betreft met name mais, koolzaad, tarwe en suikerbieten. Dat blijkt uit een nadere toelichting van het landbouwministerie in Berlijn.

Schadevergoeding

Volgens het ministerie zullen de telers in het geval van zo’n maatregel schadevergoeding kunnen claimen. Voor snijmais gaat het daarbij om € 449 per hectare, bij korrelmais om € 596, bij koolzaad om € 768. Voor zachte tarwe (inclusief spelt), durum en suikerbieten gelden vergoedingen van respectievelijk € 691, € 357 en € 1.450 per hectare.

Tarwe oogsten in Devese, Duitsland. Een oogstverbod moet voorkomen dat wilde zijnen zich verder verspreiden, en daarmee het virus verspreiden. - Foto: ANP

Oogstverbod tegen verspreiding varkenspest

Een verbod om te oogsten dient te voorkomen dat wilde zwijnen, die zich vaak in de buurt van de bedoelde gewassen ophouden, worden verjaagd zodat het virus zich niet verder verspreidt. De Afrikaanse varkenspest beperkt zich tot dusver nog steeds tot Midden- en Oost-Europa, maar komt steeds dichter bij Duitsland. Het ministerie scherpt daarom de waakzaamheid verder aan.

Insleep door toeristen

Behalve de mogelijkheid van een oogstverbod gaat het daarbij ook om onder meer informatie over hoe insleep door toeristen kan worden voorkomen.