Dacom: weinig kans op phytophthora

De monitoringkaartjes van Dacom Farm Intelligence laten zien dat het risico op een besmetting met phytophthora deze week drastisch afneemt.

Het waait behoorlijk en het is niet meer zo drukkend warm als vorige week en begin deze week. Daardoor krijgt phytophthora het moeilijker. Dinsdag 12 juni waren er nog volop infectiekansen, vooral in het Noordoosten en Zuidwesten. Woensdag is er geen rood stipje meer te bekennen; alleen in Zuid-Limburg is nog wat risico op een infectie. Donderdag staan alle seinen op groen en is er nauwelijks tot geen kans op nieuwe besmettingen met phytophthora.

Bron: Dacom

In andere jaren kan de phytophthora-druk lange tijd aanhouden, waardoor aardappeltelers vaker moeten spuiten om de ziekte onder controle te houden. Dit groeiseizoen is phytophthora tot nu toe nauwelijks een probleem geweest in de gangbare aardappelteelt.

Vorige week was de eerste week dat er volop risico was op een besmetting, blijkt uit de gegevens van Dacom. Vanaf woensdag is het gevaar al weer vrijwel geweken. En voor de rest van de week verwacht Dacom dat het heel rustig blijft wat betreft phytophthora-druk.

Boerderij publiceert wekelijks de kaartjes van Dacom, die het risico op een infectie aangeven. De kaartjes komen uit het spuitadvies-systeem van Dacom.