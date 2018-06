Cosun wil minder bieten in 2019

Akkerbouwers kunnen door de slechte suikermarkt volgend jaar minder bieten leveren aan Cosun.

De bietentelerscoöperatie gaat de toewijzing verlagen. In augustus maakt Cosun bekend hoeveel de toewijzing omlaag gaat. Cosun voert daarnaast een flexibele prijs in voor de surplusbieten.

Om de aanvoer van bieten af te stemmen op de suikermarkt, heeft Cosun een systeem van ledenleveringsbewijzen. Eén LLB geeft het recht om 1 ton bieten met 17% suiker te leveren. Cosun bepaalt ieder jaar de toewijzing die bepaalt voor welk deel van de LLB’s een lid bieten kan leveren.

Toewijzing omlaag voor oogst 2018

De toewijzing kan variëren van 90% tot 110%. Voor oogst 2017 was dat 112% (als uitzondering) en voor de oogst van dit jaar 107%. Voor oogst 2019 gaat die omlaag, zegt voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer van Cosun. “De suikermarkt is overvol, met als gevolg zeer lage prijzen. Daarom verlagen we de toewijzing ten opzichte van oogst 2018. Ik ga er vanuit dat we niet onder de 100% zakken. In augustus maken we bekend hoe hoog de toewijzing voor oogst 2019 wordt.”

Voor de oogst van dit jaar is een surplusprijs vastgesteld van € 30 per ton bieten. Cosun laat die voor oogst 2019 variëren van € 20 tot € 30. - Foto: Mark Pasveer

Prijs voor surplusbieten flexibel

Daarnaast maakt Cosun de prijs voor surplusbieten flexibel. Tot nu toe wisten de telers vóór het zaaien wat surplusbieten zouden opbrengen. Dat zijn bieten die bovenop de LLB’s geoogst zijn. Voor de oogst van dit jaar is een surplusprijs vastgesteld van € 30 per ton bieten. De raad van beheer laat die voor oogst 2019 variëren van € 20 tot € 30, zegt De Lugt.

‘De suikermarkt is momenteel erg lastig in te schatten. Daarom maken we de surplusprijs flexibel’

”De surplusprijs maken we bekend tegelijk met de bietenprijs voor oogst 2019. Het probleem is dat we de surplussuiker van oogst 2019 pas in 2020 verkopen. De suikermarkt is momenteel erg lastig in te schatten. Daarom maken we de surplusprijs flexibel. Een te hoge surplusprijs gaat ten koste van de prijs voor de LLB-bieten.”

Oogst 2018 boven de basisprijs

Cosun hanteert een basisprijs van € 32,50 voor een ton bieten met 17% suiker. De Lugt verwacht dat de bietenprijs voor oogst 2018 boven de basisprijs komt, maar wel onder de € 40 zakt. Voor oogst 2017 betaalde Cosun € 45,62 per ton bieten van gemiddelde kwaliteit (16,63% suiker, winbaarheid 90,9 punten).

Het bietenareaal in de EU is dit jaar ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Daarom wordt opnieuw een hoge suikerproductie verwacht. De Lugt: “Dat komt omdat veel andere suikerfabrikanten werken met contracten voor meerdere jaren. Pas in 2019 kan het bietenareaal gaan krimpen in de EU.”

