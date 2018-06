CZAV betaalt meer voor gerst

Coöperatie CZAV betaalt een hogere gerstprijs dan vorig jaar en een lagere tarweprijs.

De voergerstprijs is de hoogste in drie jaar. De tarweprijs is de laagste in acht jaar. CZAV betaalt € 150 per ton baktarwe en € 148 per ton maaltarwe van oogst 2017. Dat is € 2 minder dan het jaar ervoor. De voertarweprijs blijft stabiel op € 145. De voergerstprijs komt op € 141, dat is € 10 meer dan vorig seizoen.

Gerstmarkt vriendelijker gestemd dan tarwemarkt

De gerstmarkt was aanzienlijk vriendelijker gestemd dan de tarwemarkt, zegt adjunct-directeur Ko Francke. “We hebben dit seizoen alle zomergerst van de rassen Planet en Irina kunnen verkopen als brouwgerst. De brouwgerst bracht € 166 per ton op. Dat is een premie van € 25 bovenop de voergerstprijs. De laatste jaren verkochten we alle gerst op de voermarkt, maar dit jaar was een deel van de gerst geschikt voor de mouterij.”

Markt onder druk

Tarwe was afgelopen seizoen over de hele wereld goedkoop. Francke: “De markt stond sinds de oogst vorig jaar onder druk door goede opbrengsten in Rusland en het Oostblok. Daarnaast maakte de waardedaling van de roebel Rusland zeer concurrerend. Ook bleef de export vanuit Frankrijk achter, wat de vraag naar tarwe vanuit Nederland drukte.”

Tritiko-tarwe

Voor Tritiko-tarwe, dat regionaal wordt geteeld in een duurzaamheidsproject, betaalt de coöperatie € 158. De prijzen zijn exclusief btw en inclusief eiwittoeslag voor baktarwe en gelden voor een hectolitergewicht van minimaal 76 kilo en een eiwitgehalte vanaf 12,5%. Francke: “Ondanks dat de markt beperkte kansen bood, is CZAV tevreden over het behaalde resultaat voor de eindprijzen.”

Alternatieve gewassen

Door de lage graanprijzen staat het areaal onder druk. Akkerbouwers zoeken daarom alternatieve gewassen. CZAV zit samen met veredelingsbedrijf Limagrain in een project om de teelt van sojabonen en veldbonen te verkennen. Francke: “Vooral veldbonen lijken door hun hoeveelheid eiwit per hectare en verschillende afzetmogelijkheden het meest kansrijk.”