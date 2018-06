Bollensector mag desinfecteren met ECA-water

Desinfecteren van proceswater in spoel- en kookbaden van bloembollen mag nu met ECA-water.

Het ministerie van landbouw heeft vrijstelling verleend voor de toepassing van elektrochemisch geactiveerd water (ECA-water) voor de desinfectie van proceswater in spoel- en kookbaden van bloembollen. Dat meldt bloembollenbond KAVB, die om de vrijstelling vroeg.

Het gaat om de toepassing van ‘actief chloor in situ gegenereerd uit natriumchloride door elektrolyse’ van de Oxagri van Lonza BlueSense (voorheen Bright Spark). ECA-water wordt door steeds meer bedrijven in de sector gebruikt bij de verwerking van bloembollen.

Vrijstelling verlengd tot toelating

De overheid werkt mee aan deze vrijstelling, omdat de fabrikant zich inzet voor een reguliere toelating van dit product. De vrijstelling geldt formeel tot 16 oktober 2018, maar de overheid wil deze periode verlengen tot er een reguliere toelating is.

Sector zoekt alternatieven voor formaline

Sinds het verbod op formaline zoekt de sector naar alternatieven voor de desinfectie van proceswater in kook-, spoel- en dompelbaden. Een eenvoudige één-op-één vervanging van formaline is niet gevonden. Daarom zet de KAVB in op meerdere routes, waaronder onderzoek naar heetstook ter vervanging van het koken en schuimen, en coaten ter vervanging van het dompelen. Voor natte behandelingen is ingezet op desinfectie door ECA-water en natriumhypochloriet.

Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Topsectorproject Het Nieuwe Verwerken.

