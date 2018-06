Bietenareaal in EU blijft gelijk

De Europese Commissie verwacht dat het bietenareaal in de EU gelijk blijft op 1,61 miljoen hectare. De lidstaten moeten uiterlijk 31 mei aan de Commissie doorgegeven hoeveel bieten in hun land worden geteeld.

Nog niet alle lidstaten hebben dat gedaan, maar op basis van de beschikbare informatie verwacht de Commissie een areaal van 1,61 miljoen hectare, gelijk aan dat van 2017. De bieten groeiden vorig jaar erg goed, waardoor uiteindelijk 21,1 miljoen ton suiker is geproduceerd. Dit jaar zijn de bieten gemiddeld twee weken later gezaaid. Daarom gaat de Commissie nu uit van een productie in seizoen 2018/2019 van 20,0 miljoen ton suiker.

Areaal krimpt niet ondanks lage prijzen

Het bietenareaal blijft stabiel ondanks dat veel suikerproducenten lage bietenprijzen (gaan) betalen voor oogst 2017. Dat komt omdat veel fabrikanten een deel van hun aanvoer hebben vastgelegd in meerjarige teeltcontracten. Ook de lage prijzen bij andere gewassen maken dat akkerbouwers vasthouden aan de bietenteelt.

De verwachtingen zijn op dit moment laag gespannen voor de bietenprijzen van oogst 2018. De suikerprijs in de EU is erg laag. Daarom hebben een aantal lidstaten de Commissie gevraagd suiker uit de markt te halen door het tijdelijk op te slaan (private opslag). De Commissie heeft in het verleden de lidstaten al geadviseerd dit niet te doen. Suiker in opslag heeft een drukkend effect op de suikerprijs.

Suikerexport enorm gegroeid

En zelfs als de suikerprijs zou stijgen, dan gaat de EU meer suiker importeren en minder exporteren waardoor het effect van de particuliere opslag weer weg is. Een groep ontwikkelingslanden mag via het EPA/EBA-handelsakkoord onbeperkt suiker exporteren naar de EU zonder invoerheffing.

Dit seizoen is van 1 oktober tot half mei 829.000 ton suiker ingevoerd in de EU tegen ruim 1,6 miljoen ton in dezelfde periode van vorig seizoen. Door de lage suikerprijs in de EU draait de export echter als een tierelier. Volgens de Commissie heeft de EU tot half mei 2,3 miljoen ton suiker geëxporteerd. Dat is bijna 1,5 miljoen ton meer dan vorig seizoen.