Bayer verwacht toenemende tripsdruk

De tripsdruk gaat de komende 2 weken toenemen.

Dat zegt Mark Ermers van Bayer CropScience op basis van de zomerse weersvoorspellingen en temperatuursommen. In zowel het midden als zuidwesten van het land kan, gezien de temperatuursom, de tweede generatie trips actief zijn.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Actie ondernemen

Waarnemen in het perceel blijft volgens Ermers ‘speltip 1’. “Is er niets aan de hand dan is er ook geen reden tot paniek”, schetst de gewasadviseur. Maar als trips worden gevonden, is het tijd voor actie.

Matige groei en aanhoudend droog weer heeft consequenties voor de werking van systemische middelen. Indien mogelijk is beregenen als tripsbestrijding geen slecht idee. Op percelen met fusariumdruk is dat echter niet wenselijk. Per perceel moet dus steeds de afweging worden gemaakt.