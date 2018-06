Baanbrekend insecticide doodt niet maar schrikt af

De Technische Universität München (TUM) heeft een insecticide ontwikkeld dat insecten afschrikt in plaats van doodmaakt.

Het spaart nuttige beestjes zoals natuurlijke vijanden van schadelijke insecten en bestuivers zoals bijen. Het insecticide is biologisch afbreekbaar, meldt TUM. Daardoor is het ook geen gevaar voor het waterleven.

Professor Thomas Brück, hoofd van de Werner Siemens Chair of Synthetic Biotechnology aan de TUM, noemt het een belangrijke uitvinding. “De gangbare insecticiden doden niet alleen de schadelijke insecten maar ook de nuttige, zoals bijen. Zonder bestuivende insecten blijven de schappen van de supermarkten leeg en komt de voedselzekerheid in gevaar. Het gaat om het voortbestaan van de mensheid.”

Werking volgens principe muskietenverdrijvers

Het nieuwe insecticide wordt op planten gespoten en weerhoudt insecten er van de planten te bezoeken. Volgens de TUM werkt het volgens het principe van muggenspray, die een geur verspreidt die de insecten uit de buurt houdt. Brück: “Onze vinding opent een geheel nieuwe manier van gewasbescherming. Het spuiten van gif brengt andere nuttige levensvormen in gevaar.”

Bladluizen laten tarweplant links liggen

Het idee voor de vinding komt uit de tabaksplant. Die produceert de stof cembratrienol in de bladeren als schadelijke insecten de plant aanvreten. De TUM-onderzoekers wisten het gen van de tabaksplant te isoleren die zorgt voor de productie van cembratrienol. Het gen werd ingebouwd in colibacteriën, die vervolgens de stof gingen produceren. In proeven bleek dat behandelde tarweplanten niet werden bezocht door bladluizen, onbehandelde wel.

Ontsmettende werking op bacteriën

Verder onderzoek wees uit dat de stof onschadelijk is voor insecten. Omdat het biologisch snel wordt afgebroken, hoopt het zich niet op. Ook bleek dat de stof een ontsmettende werking heeft op bacteriën, zoals Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae en Listeria monocytogenes.