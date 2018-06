App helpt telers ziekten en onkruiden te herkennen

Door een foto te maken van het ziektebeeld van het gewas, onkruid of insect krijgen telers via een app op de smartphone direct te weten om welk onkruid of welke ziekte of plaag het gaat.

Het bedrijf Xarvio demonstreert deze week op de DLG-Feldtage in Bernburg-Strenzfeld (Duitsland) de mogelijkheden van de door hen ontwikkelde applicatie. De app is nog in ontwikkeling, maar er staan al 61 onkruiden in waarvan er 47 met 80 tot 100% zekerheid gedetecteerd kunnen worden. De herkenning van onkruiden in het kiembladstadium is nog een uitdaging. Voor tarwe bijvoorbeeld staan er 9 ziektes in het systeem die met een zekerheid van 66 tot 99% gedetecteerd kunnen worden. Het is een zelflerend systeem, dus hoe meer beelden gemaakt worden hoe groter de zekerheid op een juiste diagnose. Een bestrijdingsadvies is er nog niet aan gekoppeld.

Andere functionaliteiten

De app kan ook insecten gevangen in een gele vangbak tellen en determineren. Een andere mogelijkheid die Xarvio biedt is het meten van de stikstofinhoud van een gewassen tarwe en koolzaad. Voor de interpretatie van de gegevens wordt samengewerkt mat kunstmestfabrikant Yara.

Gebruikers kunnen ook gegevens van deelnemende buurbedrijven inzien om een indruk te krijgen van de ziektedruk in de omgeving.