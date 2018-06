Akkerbouw wil meer begrip van de consument

De BO Akkerbouw startte woensdag de promotiecampagne Dag van de Akkerbouw met als motto: Mijn akker, jouw voedingsbodem. ‘Mensen weten niet wat er allemaal bij komt kijken om voedsel te produceren.”

Akkerbouwer Willeke Verhoef wordt vanzelf een begrip voor iedereen die dagelijks op de A9 rijdt langs Schiphol. Haar foto staat op een metersgroot billboard in een bietenperceel naast de snelweg. Verhoef houdt tarweplanten in haar hand en meldt: hier groeit jouw croissant. Op nog 29 andere plaatsen in de Haarlemmermeer en Flevoland staan soortgelijke billboards langs snelwegen, met steeds een andere akkerbouwer en een ander gewas. Het gezamenlijk motto is: mijn akker, jouw voedingsbodem.

TV-presentatrice en ‘stadsmeisje’ Marijn Frank hield een quiz bij de presentatie van de campagne Dag van de Akkerbouw.

Consument dichter bij het akkerbouwbedrijf

De billboards zijn onderdeel van een promotiecampagne voor de akkerbouw. De Dag van de Akkerbouw werd woensdag afgetrapt op het akkerbouwbedrijf van Verhoef in de Haarlemmermeer en is een initiatief van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. De BO wil de consument dichter bij het akkerbouwbedrijf brengen, zegt voorzitter Dirk de Lugt. “We telen gezond en veilig voedsel. Maar er is ook een maatschappelijk debat over de voedselproductie. Als boeren zijn we niet zichtbaar genoeg in het debat. Daarom voeren we deze campagne met een website, de billboards en we starten een campagne via de sociale media om zoveel mogelijk mensen te bereiken.”

Misverstanden over voedselproductie

Akkerbouwer Verhoef doet mee aan de campagne omdat ze zich af en toe ergert aan misverstanden over de voedselproductie. “Veel mensen weten niet wat er allemaal bij komt kijken om voedsel te produceren. Daarnaast krijgt de landbouw onterecht de schuld van insectensterfte. Ik heb achter de schuur naast het tarweveld bijenkasten staan. De bijen doen het prima.”

‘De consument wil lekker en gezond, maar ook goedkoop eten’

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw schetst het dilemma van de akkerbouwer. “De sector produceert al heel duurzaam, maar de maatschappij verlangt steeds meer. We krijgen waardering als we akkerranden aanleggen langs onze percelen. Maar we krijgen daar geen vergoeding voor. De consument wil lekker en gezond, maar ook goedkoop eten.”



Akkerbouwer Willeke Verhoef is één van de dertig akkerbouwers die op billboards staan naast een snelweg.

De aftrap van de promotiecampagne Dag van de Akkerbouw was 27 juni op het bedrijf van akkerbouwer Willeke Verhoef in Badhoevedorp in de Haarlemmermeer.

