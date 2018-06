Adviseurs terughoudend met pyrethroïden in uien

Bij de tripsbeheersing in de uienteelt klinkt het anti-pyrethroïdengeluid steeds harder vanuit de adviseurskant. “Gebruik alleen selectieve middelen.”

Pyrethroïden zijn goedkope insecticiden. Maar ze zijn niet alleen funest voor de plaag, ook natuurlijke vijanden van de plaag leggen het loodje na een bespuiting en dat is zonde.

Stoppen met pyrethroïden

“Uientelers moeten stoppen met het gebruik van pyrethroïden”, zegt Guido Sterk, directeur van het Belgische gewasbeschermingsbedrijf IPM Impact, in de Uien Koerier van Bayer Crop Science. “Pyrethroïden kosten nog geen tientje per hectare, maar doodt voor vele honderden euro’s aan nuttige insecten. Het is korte termijn politiek, want resisentievorming ligt ook op de loer.”

Het staat niet hoog op de agenda van telers, weet hij. “Akkerbouwers zijn niet gewend om over nuttige insecten te praten, terwijl ze zo’n belangrijke functie kunnen vervullen als plaagbestrijder in gewassen. Er is dus nog veel missiewerk te verrichten op dit vlak.”

Groene middelen

Uienspecialist Luc Remijn van adviesbureau Delphy gaf eerder dit voorjaar al aan om – op tijd! – groene middelen te adviseren die tripseters als roofwantsen in leven laten. “Naar pyrethroïden grijpen doe je alleen als het niet anders kan.”

Johan Bierma van Cebeco Agrochemie richt zich na preventie (oppassen met waardplanten) op de verstoring van de opbouw van tripspopulaties door de omgeving voor natuurlijke vijanden aangenaam te houden op en om het uienperceel.

Tripsen zijn al vroeg gezien dit jaar. Ze gedijen goed in de zomerse weersomstandigheden en hebben vorig jaar veel schade aangericht in uienteelt.