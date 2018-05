Zorgen om waterschade in de akkerbouw

In grote delen van het land maken akkerbouwers zich zorgen over waterschade, door de grote hoeveelheden neerslag die de afgelopen dagen viel.

Vooral in het (zuid)westen en noorden van het land vielen dit seizoen overvloedige millimeters.

Het meeste zaaiwerk is weliswaar gebeurd, maar op de percelen die de laatste anderhalve week van zaad zijn voorzien, dreigt waterschade. Dat zegt buitendienstmedewerker Hanko Blok van CZAV. “Sommige percelen staan blank door veel neerslag in korte tijd.”

Wateroverlast

Ook Suiker Unie uit zorgen over wateroverlast. ”Bijna alle bieten zijn gezaaid. Lokaal heeft regen geleid tot grote overlast op de bietenpercelen”, zegt de bietenverwerker. “Overtollig water wordt met het graven van greppels afgelaten. De grond is plaatselijk behoorlijk dichtgeslagen. Het is afwachten wat dit betekent voor de recent gezaaide bieten.”

Wateroverlast op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland. - Foto: De Groot en Slot

Het poten van aardappelen loopt serieus achter. Zeker in het Zuidwesten, dat normaal gesproken voorloopt, maar nu gelijk is of zelfs achterloopt op de rest van Nederland. Ook in Noord-Holland wil het niet vlotten door de neerslag. “Daar zijn echt problemen”, ziet Paul Hooijman van adviesburau Delphy. “Akkerbouwers die met de greppelfrees in pas geplante aardappelpercelen moeten. Dat is echt niet leuk. Als het pootgoed gaat rotten, krijg je opkomstproblemen.”

Onzekerheid voor telers

Blok schat dat het in veel gebieden nog 2 weken duurt voor het werk kan worden hervat. “Dan gaat het echt achterlopen.” De vorderingen variëren landelijk van 30 tot 60% geplant pootgoedareaal tot 60 tot 80% gepoot consumptie-areaal. Op Walcheren is de achterstand het meest opgelopen door de vele regen op de vrij zware gronden.

“Akkerbouwers zijn afwachtend”, merkt Blok. “Hoe pakt de waterschade uit? Die onzekerheid doet wat met mensen. Zeker na het vorig jaar financieel gemiddeld slecht verlopen seizoen loopt de druk best op bij telers.”

Gele roest

In Flevoland is zo’n driekwart van de aardappelen gepoot, zegt Hooijman. Waterproblemen zijn er nauwelijks. “Het is goed voor de groei van gewassen. Maar het is 1 mei, dan wil je de aardappelen eigenlijk wel in de grond hebben zitten. Nu duurt het zo weer een paar dagen voor telers weer aan de slag kunnen.”

Verder merkt hij op dat in tarwe hier en daar behoorlijk wat gele roest zit. “Dat is een aandachtspuntje.”

In de uien dreigt korstvorming op recent gezaaide percelen. “Sommige percelen zullen dichtslaan en het risico op ziektedruk, zoals van fusarium, neemt toe”, zegt Jaap Jonker van De Groot en Slot. “Schoffelen is een goede remedie tegen zuurstofgebrek.” Neerslag en wind hebben soms het effect gehad van hagel, het uienplantje knakt en die plant valt weg.