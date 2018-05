Winterveldboon herstelt van vorst in maart

Winterveldbonen herstellen flink van de vorstschade die ze eind maart hadden opgelopen.

Dat meldt Jos Groot Koerkamp, commercieel manager van zaadbedrijf Limagrain. Hij spreekt over de gewassen die na de tweede vorstperiode eind maart niet zodanig slecht stonden dat ze moesten worden overgezaaid. “Soms waren de planten vrijwel tot aan de grond toe afgevroren. Ook daar zijn er veel van hersteld.”

Zaaidiepte veldboon belangrijk

Groot Koerkamp wijst er wel op dat met name in Overijssel, Drenthe en Groningen percelen veldboon zijn overgezaaid. “We zien afgezien de mate van vorst ook wel een duidelijk verband met de zaaidiepte. Veldbonen moet je vrij diep zaaien, 8 tot 10 centimeter diep, dan zit het groeipunt ook laag. Gevoelsmatig vinden veel telers het lastig zo diep te zaaien.”

Begin april dunne stand winterveldboon

Veredelingsbedrijf Limagrain constateerde begin april op diverse percelen een dunne stand. Vooral landinwaarts en in Noord-Nederland was de gewasstand wisselend. Behalve dat dat op percelen was waar te ondiep werd gezaaid, waren het ook de slempige percelen waar de meeste schade optrad. Daar is overgezaaid met zomerveldbonen.

Met een totaal van rond 700 hectare is veldboon (zomer en winter) in Nederland een klein maar opkomend gewas gewas. Vorig jaar stond er maar 350 hectare.