Weer schade door stortbuien

De hevige regenval en hagelbuien van dinsdag 29 mei zorgen plaatselijk voor problemen in akkerbouwgewassen en de fruitteelt.

Verzekeraars hebben de afgelopen dagen meer dan 50 meldingen binnengekregen van schade aan gewassen. Plaatselijk is in Zeeland, Utrecht en Flevoland meer dan 60 millimeter gevallen in 24 uur.

Grote hagelstenen deden hier nog een schepje bovenop in Flevoland en Utrecht. Verzekeraar Vereinigte Hagel heeft verschillende meldingen van bladafslag in uienpercelen. Vanuit Dronten, Zeewolde en de Noordoostpolder hebben akkerbouwers zich gemeld met waterschade, de percelen staan blank.

Heftige start seizoen

Jan Schreuder, directeur van verzekeraar Vereinigte Hagel, merkt dat het seizoen heftig van start is gegaan, tot nu toe kreeg de maatschappij al 300 meldingen van weerschade binnen. “Plaatselijk is het er slecht aan toe. Ik hoorde van een akkerbouwer in het zuiden van het land dat hij voor de derde keer aardappelen op hetzelfde perceel heeft moeten poten.”

Waterschade is verder vooral aan de orde in Zeeland en Brabant. Dat merkt ook Verzekeraar AgriVer. Woensdagmiddag waren er zo’n 30 meldingen binnen. “In de loop van de dag druppelen de meldingen nog steeds langzaam binnen.”

Artikel gaat verder onder tweets

Wisselende beelden in Zeeland...van mooie #Troy #plantuien van @DeGrootenSlot @Qi_onionsets @BejoZaden naar #wateroverlast in #zaai-uien een paar km verderop pic.twitter.com/7kSQ2OCeAs — Jaap Jonker (@Jaap_Jonker9) 28 mei 2018

Bij akkerbouwer Örjan Schrauwen in Zevenbergen (Noord-Brabant) was het dinsdagmiddag opnieuw raak met 40 millimeter neerslag na eerdere waterschade 4 weken geleden. “Het pootgoed was verrot, dus hadden we bij gepoot.” Het water zakte vlot weg, zegt Schrauwen een dag later. “Maar er moet niets meer bijvallen.”

Droge bodem niet zomaar verzadigd

In Flevoland is het lang droog geweest waardoor de bodem niet zomaar verzadigd is. “Het zakt wel weg”, is de ervaring van Delphy-adviseur Niek Vedelaar. “Hier en daar zien we woensdag nog plassen. Maar in mijn klantenkring hoor ik niet van problemen. Water was op veel plekken zelfs wel welkom.” Wel geeft hij aan dat het broeierige weer met buien tot spanning leidt in de akkerbouw. Het kan immers gevolgen hebben voor de ziektedruk in gewassen.

Fruittelers met 3 keer schade

Woensdagmorgen had de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering (OFH) vooral schademeldingen binnen uit Flevoland en Utrecht. In Limburg, waar sommige telers al 3 keer een schademelding hebben gedaan bij OFH, lijkt dit keer de schade mee te vallen.

Sinds 16 mei is vooral het zuidelijkste deel van Nederland bijzonder vroeg getroffen door hagel, met meer dan 60 meldingen bij OFH van telers waar tussen de 30% en 80% van het fruit is verhageld.

Bij Frederik Bunt in Wijchen, de grootste pruimenteler van Nederland, is zo’n 80 % van de jonge pruimen verwoest door forse hagel. De hagelstenen waren volgens de fruitteler zo groot als duiveneieren.

Mede-auteur: Petra Vos