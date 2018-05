Vrees voor trips in uien door warm weer

De hoge temperatuur van dit seizoen baart zorgen waar het gaat om de ontwikkeling van trips.

Medio mei is in Dinteloord al trips gevonden in tweedejaars plantuien. Een maand eerder dan vorig jaar, wat een heftig tripsjaar werd. Op menig perceel tierden de beestjes weelderig, vooral in het Zuidwesten. Tripsen brengen zuigschade aan de plant aan. Dat kan opbrengst kosten.

Bayer CropScience heeft de temperatuurontwikkeling onder de loep genomen en concludeert dat 2018 daarin voorloopt op het ook al warme 2017. “De komende 2 weken lijkt het relatief droog te blijven”, zegt vollegrondsgroente-adviseur Mark Ermers van Bayer. “Dat is voor de ontwikkeling van de populatie gunstig, vooral voor het overleven van de popstadia in de grond. Uiteindelijk is de combinatie van temperatuur en neerslag in juni doorslaggevend voor de populatieopbouw.” Ermers adviseert voorlopig gewascontrole in de tweedejaars plantuien en controle in zaaiuien vanaf de derde of vierde pijp.

De winter was kouder en natter dan voor het vorige teeltseizoen, recapituleert Ermers. “Ook viel in januari rond 70 millimeter regen in Zeeland. Deze gegevens pleiten voor een wat tragere ontwikkeling van trips. De neerslag en temperatuur in juni zijn bepalend zijn voor de ontwikkeling van Thrips tabaci.”

Vlotte gewasgroei beperkt schade trips

Gunstig is de vlotte gewasgroei van dit moment. Dat beperkt tripsschade. Bij de gewascontrole is het van belang dat telers ook goed in de schacht van de plant kijken. Bij het waarnemen van trips larven (wit/gele kleur) in de eigen uien of in de regio kunnen telers het beste onder goede opnameomstandigheden een bestrijding uitvoeren. Volwassen trips worden bestreden met een contactmiddel bij donker weer.