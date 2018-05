Veel septoria in wintertarwe

De ziektedruk in wintertarwe wordt vooral veroorzaakt door septoria.

Ook sneeuwschimmel en meeldauw zijn actief, meldt gewasbeschermingsmiddelenproducent Bayer CropScience in de derde ziektemonitoring van dit seizoen.

Volgens gewasspecialist Harm Groeneweg ontwikkelt de tarwe zich bijzonder vlot dankzij voldoende vocht en warmte. “De gewasstand is over het algemeen prima. De enige dissonant is septoria, dat door de heftige regen van midden april en begin mei veel infectiekansen kreeg. De sporen spetteren tijdens buien omhoog in het gewas. Ziektebestrijding is effectief, maar kan septoria nooit volledig uitschakelen.”

Gewoonlijk daalt in deze tijd van het jaar het aangetast bladoppervlak door septoria omdat nieuwe gezonde bladeren ontstaan. Groeneweg: “Maar dit jaar blijft het percentage bladaantasting gelijk of neemt de septoriadruk zelfs verder toe.”

Septoria in wintertarwe. - Foto: Bayer CropScience

Meer dan gemiddeld sneeuwschimmel

Verder ziet Bayer CropScience onderin het gewas meer dan gemiddeld sneeuwschimmel. Groeneweg: “In het zuiden van het land is met het vochtige, warmere weer ook meeldauw weer actief geworden. Gele roest is door de bladziektenbespuitingen prima bestreden en nog niet weer actief.”