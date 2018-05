Uien drogen op 32 graden effectief tegen koprot

De druk van koprot in uien is bij het drogen op 32 graden beduidend lager dan bij 20 graden.

Dat blijkt uit de koprotproef van het ketenbrede uienonderzoek Uireka. Ook blijkt een waarschuwingssysteem goed te helpen bij de beheersing van koprot.

Zo weinig mogelijk spuiten met maximaal effect

Dat zijn de eerste resultaten van het koprotonderzoek van het 3-jarige onderzoeksproject Uireka. Koprot, veroorzaakt door de schimmel botrytis, geldt als sluipmoordenaar in de uienteelt. De aantasting vindt plaats in het veld, maar is pas zichtbaar in de bewaring. Factoren zoals tijdstip, frequentie en beperkingen bepalen de effectiviteit van bespuitingen. Middelen tegen bladvlekken vertonen een nevenwerking op koprot. Het doel van het onderzoek is zo weinig mogelijk te spuiten met een maximale effectiviteit.

Projectleider Chris de Visser en fytopatholoog Bert Evenhuis, onderzoekers bij Wageningen UR, benadrukken dat de eerste resultaten in vervolgonderzoek moeten worden bevestigd. Eén jaar is geen jaar, is immers het credo in de onderzoekswereld. “De 32-gradentheorie is in het afgelopen seizoen in elk geval bevestigd”, zegt Evenhuis.

In de objecten waar is gespoten op basis van een waarschuwingssysteem (BOS) is minder koprot waargenomen dan in een wekelijks schema.

Wanneer zet je welke middelen in

Het infectierisico bepaalt hierbij het moment van spuiten. “Als er een waarschuwing kwam, bestreden we met Signum”, vertelt Evenhuis. “Maar een teler kan dat middel maar 2 keer per seizoen toepassen en moet dan voor iets anders kiezen.”

Evenhuis ziet uit naar de volgende stap: richting spuitadvies gaan. Dus, wanneer zet je welke middelen in. Dat wordt in 2018 getest. Bij hoog infectierisico wordt het meest effectieve middel ingezet. Bij een lager risico wordt afgewisseld met andere middelen met werking tegen koprot.