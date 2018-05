USDA: hoop op betere graanprijzen

Graantelers gaan volgend seizoen wellicht wat meer geld verdienen. Het verbruik van graan in de wereld bereikt namelijk een record in 2018/2019.

De productie kan dat niet bijbenen waardoor de graanvoorraden in de wereld slinken naar de kleinste hoeveelheid in vier jaar. Krimpende voorraden hebben een prijsopdrijvend effect.

Dat verwacht het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) in de eerste prognose voor het nieuwe graanseizoen 2018/2019. Vooral de beschikbaarheid van mais wordt krap volgend seizoen, verwachten de analisten van het USDA. Het maisverbruik stijgt naar een record van bijna 2 miljard ton. De verwachte productie blijft daar 35 miljoen ton onder, waardoor de voorraden moeten worden aangesproken. Ook dit seizoen krimpen de voorraden waardoor de eindvoorraad van seizoen 2018/2019 nog maar 14,6% van het jaarverbruik kan dekken. Dat is de laagste stocks-to-use-ratio (verhouding tussen voorraad en verbruik) in meer dan 12 jaar. Dat gaat prijsopdrijvend werken op de maismarkt. De stock-to-use-ratio is een belangrijke graadmeter voor de prijsontwikkeling, omdat grote voorraden tegenvallers in de oogst kunnen opvangen.

Vooral de beschikbaarheid van mais wordt krap volgend seizoen, verwachten de analisten van het USDA. - Foto: Henk Riswick

Tarwe tekort, maar veel meer voorraad

Ook bij tarwe voorziet het USDA een tekort met een productie van 748 miljoen ton en een verbruik van 754 miljoen ton. Maar daar is het prijsopdrijvende effect minder dan bij mais omdat de wereld vijf seizoenen achter elkaar meer tarwe heeft geoogst dan verbruikt. Daardoor zijn de tarwevoorraden extreem gegroeid naar 271 miljoen ton. De stocks-to-use-ratio is dit seizoen maar liefst 36,4%. Dat zakt volgend seizoen naar 35,1%.

Bij sojabonen zijn vraag (358 miljoen ton) en aanbod (355 miljoen ton) volgend seizoen beter in evenwicht dan bij tarwe en mais. Doordat de productie iets achterblijft, daalt de stock-to-use-ratio naar 24,2%. Dat is de laagste score in vijf jaar.

Schattingen op basis van meerjaarlijkse gemiddelden

Tarwe werd de week voorafgaande aan de publicatie van de Wasde-prognose duurder op de termijnmarkten in Chicago en Parijs. De maisprijzen bleven vrij stabiel. Na de publicatie daalden de prijzen van tarwe en mais iets. Sojabonen werden in Chicago wel iets duurder.

Het USDA geeft zelf in de Wasde-prognose aan dat het schattingen betreft. Het groeiseizoen op het noordelijk halfrond is nog maar net begonnen, terwijl op het zuidelijk halfrond de gewassen deels nog gezaaid moeten worden. Daar rekent het USDA met meerjaarlijkse gemiddelden.