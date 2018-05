Suikerprijs stijgt ietsje in EU

Suiker is iets duurder geworden in de EU, maar de prijs ligt ver onder de niveaus van voorgaande jaren.

Volgens de Europese Commissie is suiker in maart gemiddeld verkocht voor € 376 per ton. Dat is € 4 meer dan in februari en € 5 meer dan in januari. Maar de suikerprijs ligt wel € 119 onder het niveau van maart 2017.

Overproductie

De oorzaak van de lage suikerprijs is de overproductie. De International Sugar Organization verwacht voor seizoen 2017/2018 een overschot op de wereldmarkt van 10,5 miljoen ton op een verbruik van 175 miljoen ton suiker. Daardoor groeit de voorraad naar 92 miljoen ton suiker. De voorraad alleen is al genoeg om 53% van het jaarverbruik te dekken. Zo’n grote voorraad drukt op de suikerprijs.

EU import weinig suiker

Door het overschot importeert de EU weinig suiker. Tot 26 mei is dit seizoen 364.000 ton suiker geïmporteerd via de EPA/EBA-handelsakkoorden. Dat was vorig seizoen in dezelfde periode 912.000 ton. Via de Balkan/CXL-quota is tot 23 mei 83.600 ton suiker geïmporteerd. Dat was dezelfde periode vorig seizoen bijna 531.000 ton.