Stijgende prijzen op graanmarkt

De graanmarkt laat stijgende prijzen zien, mede door lagere oogstverwachtingen.

De graanmarkt voelde vorige week al vriendelijker aan, dat vertaalt zich deze week in stijgende prijzen. Voor EU-voertarwe noteerde de graanbeurs in Rotterdam € 4 hoger op € 180 per ton. Het aanbod gerst is redelijk opgedroogd, waardoor de notering voor EU-voergerst ook stijgt en met € 182 per ton boven de voertarwenotering blijft staan.

Tarwe komt voornamelijk vanuit Frankrijk, maar doordat handelaren in dezelfde regio kopen, blijft de logistiek lastig te regelen.

De laatste week profiteert de Europese markt van de euro, die zwakker is geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hierdoor is het goedkoper om vanuit de Europese Unie te exporteren, waardoor de vraag aantrekt. Daarbij trokken de noteringen voor tarwe op de termijnmarkt in Parijs vanaf eind april al iets aan, omdat de prijsstijging in Chicago werd gevolgd.

Wintertarwe

De wintertarwe staat er momenteel ongunstig bij in de Verenigde Staten. Ook loopt de inzaai van zomertarwe vertraging op. Hetzelfde geldt voor de voorjaarswerkzaamheden in Rusland en Europa. En er zijn berichten over droogte in Australië.

Een truck met graan in de haven van Rouen, Frankrijk. Omdat de meeste handelaren in Frankrijk kopen, is de logistiek lastig te regelen. - Foto: ANP

Vorst in Rusland

Hoewel enkele gebieden in Rusland deze week temperaturen van 26 graden Celsius halen waardoor de sneeuw smelt, vriest het in andere delen van het land ’s nachts nog steeds. Landbouwmachines kunnen daardoor het land niet op. Maar het weer lijkt volgende week gunstiger te worden in Rusland.

Lagere oogstverwachtingen

De oogstverwachtingen zijn voor komend seizoen nog steeds goed, maar wel een stuk lager dan afgelopen seizoen. Mede daardoor trekt de vraag wat aan. Er zit veel onzekerheid in de graanmarkt, waardoor de prijzen omhoog bewegen.