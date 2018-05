Schade door hoosbui

Vooral in Drenthe en Groningen veel regen in korte tijd.

In korte tijd viel zondagavond 13 mei vele tientallen millimeter neerslag in Groningen en Drenthe. Plaatselijk volgens weerstation KNMI 70 millimeter, maar telers troffen soms wel 100 millimeter aan in de regenmeter. Pas gepote aardappelen stroomden de ruggen uit. “Ik ben er kapot van”, zegt akkerbouwer Thale Hulshof in Valthermond (Dr.).

Geulen graven met de hand

Medewerkers van Adriaan Sandee, akkerbouwer en loonwerker in het Oost-Groningse Onstwedde, graven met de hand geulen op een ondergelopen aardappelperceel (zie foto hieronder). “We werken ook wel met de sleuvenfrees, maar dat vernielt zoveel”, legt Sandee uit.

Medewerkers van Adriaan Sandee graven geulen om het water van het aardappelland te krijgen. - Foto: Koos van der Spek

Schade nog niet in te schatten

Water aflaten heeft prioriteit bij de getroffen akkerbouwers, op de maandag na de natte moesson. Want dat aardappelplanten niet meer dan 24 uur nattigheid aankunnen, is een bekend gegeven in de akkerbouw. De schade is nog niet in te schatten.

Weinig meldingen bij verzekeraar

Bij verzekeraar Agriver kwamen relatief weinig schademeldingen binnen, zegt directeur Marien Boersma. Ze zijn op 2 handen te tellen. “Gezien de verschrikkelijke beelden die zondagavond al online rondgingen, had ik een roodgloeiende telefoon verwacht. De meesten zijn echter sleuven aan het graven. Dat is ook de beste manier om nu schade te beperken”, zegt Boersma.

‘We hadden vrijdag net alles erin zitten. En dan dit’

Wegwerken van water

Sandee heeft een bedrijf van zo’n 900 hectare akkerbouw – waarvan 550 hectare aardappelen – en op 90 hectare staan delen van percelen blank. Hij laat het loonwerk even voor wat het is. Al zijn 6 personeelsleden houden zich met het wegwerken van water bezig. “We hadden vrijdag net alles erin zitten. En dan dit”, zegt Sandee over de 41 tot 65 millimeter die viel. “Maar het gaat de goede kant op. Het water zakt weg, het verdampt en we graven het weg. Zo proberen we te voorkomen dat de aardappelen gaan rotten, maar dat zal niet overal lukken. Plantjes die net in leven blijven, produceren niet.”

‘Tranen schieten in je ogen’

Bij collega Thale Hulshof in Exloo (Dr.) komt op zo’n 60 hectare aardappelen wateroverlast voor. Op nog eens 20 hectare is de bodem volledig verzadigd. “65 millimeter in korte tijd is veel te veel. We zaten op een verjaardag en iemand zei dat de aardappelen de straat op stroomden. Dan ga je bij jezelf poolshoogte nemen en dan schieten de tranen in je ogen. Ik ben er kapot van. Zaterdag zat alles er net in en het stond allemaal zo mooi.”

Nu is hij aan het spitten, maar wat haalt het uit? “Zuurstof is een belangrijke factor. Het is afwachten nu. Eind van de week is meer duidelijk.”

Bij akkerbouwer Thale Hulshof staat het tussen de aardappelruggen vol water na de vele regen van zondagavond. - Foto: Thale Hulshof

Derde keer wateroverlast

Bij akkerbouwer Johan Emmens uit het Drentse Rolde is op 5 hectare in Nooitgedacht dik 70 millimeter gevallen. “We hebben wel wat te doen vandaag”, verzucht hij op maandag. “Het meeste water krijg ik wel weg, hoewel het op de ingesloten laagtes wel lastig is. Dit is al de derde keer dit seizoen dat het hier zo hoost en dit is wel de klapper.”

Napoten kan, maar levert extra werk en werkgangen op. Van zetmeelaardappelen wordt beschikbaar pootgoed verwacht, in het geval van pootgoed is dat lastiger.

Grote verschillen

Roelof Naber van adviesbureau Delphy ziet grote verschillen in het gebied en pleksgewijs grote schade. “Sommige percelen moeten opnieuw worden aangeaard en stikstof moet worden aangevuld. En soms zal worden overgezaaid of -gepoot. Extra opmerkelijk zijn de plassen die zijn ontstaan op percelen zandgrond die normaal gesproken verdrogen. Daar zijn geen sloten en kan het water dus niet weg. Water stroomt naar het laagste punt en daar zwemmen nu eenden. Tegen natuurgeweld als zondag is weinig te doen.”