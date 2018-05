SPNA: gele roest neemt toe in granen

In Nieuw Beerta is een lichte aantasting van meeldauw waargenomen, onderin het gewas.

De aantasting van gele roest is in de afgelopen week groter geworden op de SPNA-proefboerderijen Ebelsheerd en Kollumerwaard, in het noorden van het land. Dat meldt de onderzoekinstantie in de wekelijkse graanziektebarometer.

Ras Benchmark

Vooral in het ras Benchmark is de gele roestaantasting aanzienlijk gegroeid en kleurt duidelijk geel op. Op Ebelsheerd in Nieuw Beerta is in alle rassen een lichte aantasting van meeldauw waargenomen, onderin het gewas. Septoria houdt zich voorlopig nog steeds redelijk rustig. Inmiddels staat alle tarwe in het vlagblad en beginnen ook de eerste aren te schuiven.