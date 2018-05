Russisch importverbod dreigt voor frites

Rusland wil de import van frites beperken om de binnenlandse aardappelproductie te stimuleren.

Dat meldt het ministerie van landbouw op zijn website agroberichtenbuitenland.nl.

De nationale unie van groentetelers vraagt om een verbod aan het Russische ministerie van landbouw, melden verschillende Russische media. Het verbod moet gelden voor frites uit landen die sancties tegen Rusland ondersteunen. Volgens de Russische berichtgeving komt 94% van de bevroren frites juist vanuit deze landen.

De mogelijke maatregel is een reactie op de economische sancties van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten. Rusland wil zelfvoorzienend zijn en heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd. Het geeft buitenlandse fritesfabrikanten en -verkopers, zoals McDonald’s, de ruimte om eigen fabrieken op te zetten.

‘Waarde berichtgeving onduidelijk’

“Het is voor mij nu niet duidelijk waar de berichtgeving exact vandaan komt en wat de waarde ervan is. Ik kan er daarom ook weinig concreets over zeggen”, reageert Hylke Brunt, secretaris van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi). “Mocht Rusland besluiten geen diepgevroren frites meer te willen importeren, dan moeten daar gegronde redenen voor zijn. Vooralsnog heb ik geen aanleiding om aan te nemen dat deze redenen er zijn. Mocht het zo zijn dat Rusland een importstop of heffing instelt, dan is dat uiteraard geen goede zaak en zullen wij ons beraden op vervolgstappen.”

Rusland belangrijke afnemer Nederlandse frites

Nederland exporteert frites naar ruim 150 verschillende landen, waarvan Rusland een belangrijke afnemer is. De laatste jaren is de export naar Rusland sterk toegenomen. De Nederlandse afzet van bevroren aardappelbewerkingen steeg in 2017 met 14% naar ruim 40.500 ton vergeleken met het voorgaande exportjaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Andere belangrijke leveranciers van frites aan Rusland zijn Polen, Frankrijk en België.