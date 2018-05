Poten aardappelen nog niet klaar

Nog niet alle aardappelen zitten in de grond, hoewel het afgelopen week prachtig weer was.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers over de voortgang van het poten van Aviko Potato.

In Flevoland zitten alle aardappelen in de grond. Ook in de Noordoostpolder en in de Achterhoek is nagenoeg alles gepoot. In de Betuwe, Zuid-Limburg en Oost-Brabant moest eind week 19 nog 15% worden gepoot en in Noord-Holland zelfs nog 20%. Vorig jaar was in week 19 in heel Nederland het poten al gedaan.

In Nederland zit dus 90 tot 95% in de grond. Hetzelfde geldt voor Wallonië, Noord-Frankrijk en Duitsland.

Aardappelen poten stagneert in Vlaanderen en Verenigd Koninkrijk

Stagnatie qua pootwerk is er in Vlaanderen en in het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen was eind week 19 driekwart van de aardappelen gepoot, en in het Verenigd Koninkrijk slechts 65%. Daar loopt het pootwerk serieus achter ten opzichte van voorgaande jaren.