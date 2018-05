Poolprijzen biogranen Agrifirm opnieuw flink hoger

Vanwege de groeiende vraag naar Nederlandse biologische granen en druk op het areaal voor deze gewassen, zijn de biologische graanpoolprijzen opnieuw gestegen bij Agrifirm.

Voor EKO-haver is de prijs gestegen naar € 335 per ton (plus € 15,50) en voor EKO-baktarwe wordt € 364,50 per ton (plus € 25,72) betaald; prijsstijgingen van 5% tot 8% ten opzichte van vorig jaar. Bovendien is bij baktarwe een kwaliteitstoeslag tot € 47 per ton mogelijk, waarmee de beste biologische baktarwe dus dit jaar € 411,50 oplevert. Ook is er een ledenvoordeel van € 4,50 voor elke ton.

De grote prijsverhoging bij baktarwe is te danken aan de toenemende vraag bij afnemend aanbod.

Concurrentie met gras, klaver en luzerne

Agrifirm schetst dat het oppervlakte biogranen krimpt vanwege concurrentie van onder meer gras, klaver en luzerne. Daardoor zijn afnemers genoodzaakt om met tegenzin meer graan uit het buitenland aan te kopen om hun contracten na te kunnen komen. Voor Nederlands graan is dus een vraagmarkt ontstaan en daarbij horen hogere prijzen.

Zo was er ook een groei in de behoefte aan biologische voergranen, dankzij een toename in het aantal omschakelaars in de veehouderij en een afname in de productie van Nederlands biogranen.

Agrifirm voorziet meer groei op biologische markt

“Agrifirm ziet toenemende mogelijkheden voor de groei van de biologische markt”, zegt Marijn van Dongen, in- en verkoper biologische graan bij Agrifirm. “Zowel voor de teelt van granen als andere gewassen.”

De biologische graanpool van Agrifirm vermarkt circa 80% van de totale biologische graanproductie in Nederland, zegt de coöperatie.