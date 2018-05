Nog geen besluit over diquat en thiram in EU

De EU heeft niets kunnen besluiten over hernieuwde toelating van thiram en diquat.

In het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) heeft de Europese Commissie wel het voorstel tot stemming gebracht om de onkruidbestrijder diquat niet langer toe te laten. Er was echter geen vereiste meerderheid voor, noch een vereiste meerderheid tegen hernieuwde toelating.

De Europese Commissie kan het voorstel voor het beroepscomité brengen en als de stemverhouding daar hetzelfde is, kan de Commissie het verbod instellen. De Commissie kan ook een nieuw voorstel doen. Wat er gebeurt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder zegt dat de Commissie zal reflecteren op de volgende stappen.

Over schimmelbestrijder thiram is helemaal niet gestemd. Het voorstel om de toelating van thiram niet te verlengen zal in een volgende vergadering opnieuw op tafel komen.

Nederland voor verbod op diquat en thiram

Nederland is voor een verbod op beide middelen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd de voorstellen van de Europese Commissie te ondersteunen.

Een van de redenen om diquat te verbieden is het mogelijke effect op omstanders en passanten.