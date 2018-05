NEPG: groter aardappelareaal ondanks lage prijzen

Het totale areaal voor consumptieaardappelen stijgt in 2018 in de 5 belangrijkste aardappellanden van Europa.

De Northwestern European Potato Growers (NEPG) schat dat het aardappelareaal in 2018 met 2.129 hectare groeit naar 585.608 hectare. Dat is 0,4% meer vergeleken met het voorgaande jaar.

In verschillende landen verschuift het areaal tafelaardappelen naar consumptieaardappelen. Daarnaast neemt NEPG een trend waar dat meer aardappelen voor de zetmeelindustrie in Duitsland, Frankrijk en Nederland worden gepoot. Deze cijfers zijn niet in de NEPG-schatting meegenomen. Hoewel meer aardappelen worden gepoot, is de verwachting dat de opbrengsten per hectare in de 5 West-Europese landen in 2018 4% lager uitkomt op totaal 28,2 miljoen ton.

Frans areaal stijgt 3%

De sterkste stijging zit in Frankrijk met een areaaluitbreiding van 3% naar 135.589 hectare. Gevolgd door Duitsland (+1,5%) en België (+1,4%) die respectievelijk 177.016 hectare en 96.617 hectare poten.

In Nederland is de rek uit het aardappelareaal. De NEPG verwacht dat het areaal in Nederland uitkomt op 73.905 hectare. Dat is een krimp van 2,5% vergeleken met het consumptieaardappelareaal in 2017.

Meeste aardappelen gepoot

De meeste aardappelen zijn al gepoot, behalve in het Groot-Brittannië, waar slechts de helft van de aardappelen begin mei in de grond zat. Groot-Brittannië had nog geen cijfers beschikbaar, waardoor het 5-jarig gemiddelde door de NEPG is aangehouden om het areaal te berekenen. Britse akkerbouwers poten naar verwachting 3,6% minder aardappelen en komen uit op een areaal van 102.481 hectare.

In Groot-Brittannië lagen eind maart nog 1,3 miljoen ton aardappelen van oogst 2017 in bewaring. Er zijn zo’n 4,7 miljoen ton aardappelen verkocht, wat de grootste afzet is in dezelfde periode sinds seizoen 2011-’12.

Oogst 2017 langer op de markt

De huidige aardappelvoorraden zijn nog steeds groot, maar vanwege vertraagde pootwerkzaamheden en late verwachte opkomsten van de vroege rassen gaat NEPG ervan uit dat de industrie dit seizoen langer op de oude oogst teert. De verwachting is dat de bandbreedte op de markt sterk uiteen gaat lopen. Aan de ene kant goede kwaliteit tegen hoge prijzen en mindere kwaliteit voor lage prijzen. De vraag is of tot de overgang naar het nieuwe seizoen voldoende fritesgeschikte aardappelen met de juiste bakkwaliteit beschikbaar blijven.