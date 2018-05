NAK waarschuwt vaker voor onafgedekte afvalhopen

Het aantal waarschuwingen voor slecht afgedekte aardappelafvalhopen neemt de laatste jaren gestaag toe.

Dat blijkt uit informatie van de keuringsdienst NAK die weer begint met de controles van dit seizoen, nu de eerste vroege aardappelplanten boven komen.

“Lastig om hier een harde verklaring voor te geven”, zegt Ton Stolte, manager operations bij de NAK. “De stijging komt vermoedelijk door een combinatie van zachte winters, waardoor minder kapot vriest, en wellicht wat meer nonchalance bij de telers om afvalhopen tijdig af te dekken.”

NAK controleert afvalhopen in opdracht van de NVWA. Het doel is het voorkomen van phytophthora. Bij het aantreffen van groene aardappelplanten wordt eerst een waarschuwing gegeven. Als daar geen actie op wordt ondernomen dan wordt de NVWA geïnformeerd. Daarna dreigt een LOD: Last Onder Dwangsom. De hoogte van de dwangsom kan oplopen tot € 500 per dag. NAK voert controles uit, maar strafbare afvalhopen kunnen ook worden aangegeven bij het NAK Meldpunt Phytophthora.