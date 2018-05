Meer gele roest en graanhaantjes in wintertarwe

De aantasting door gele roest is vooral op proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl toegenomen.

Het ras Benchmark is het ergst aangetast, dit blok licht geel op tussen de andere proeven. Dat blijkt uit de graanziektebarometer van de Noordelijke proefboerderijen SPNA. Op beide locaties schuiven de aren uit. Op Kollumerwaard beginnen de eerste rassen al te bloeien.

Op Ebelsheerd in Nieuw-Beerta is er nog steeds sprake van een lichte gele roestaantasting, al zijn de verschillen in de regio groot. Afgezien van de ziektebestrijding en raskeuze heeft dit onder meer te maken met de ligging van de percelen en met de verschillende fysio’s van gele roest.

In het ras Bergamo lijkt bruine roest op te duiken op Ebelsheerd.

Graanhaantje

Verder is de larve van het graanhaantje redelijk actief, al laat deze vooralsnog geen extreem schadebeeld zien. Uit onderzoek blijkt dat vanaf 20% beschadigd bladoppervlak een verminderde korrelopbrengst valt te verwachten.

Ook adviesbureau Delphy maakt melding van ziekten – gele roest, meeldauw en een risico op septoria – in de snel ontwikkelende tarwepercelen. Ook zien adviseurs soms een zware bezetting met graanhaantjes. Graanluizen worden nog nauwelijks gevonden en hoeven dus niet te worden bestreden.