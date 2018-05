Meer dan 1 miljoen ton uien geëxporteerd

Voor seizoen 2017-’18 is ruim 1,003 miljoen ton uien uitgevoerd.

Vorig seizoen werd in dezelfde periode 917.045 ton uien uitgevoerd (t/m week 18). De export liep eerder dit seizoen 11% voor op vorig seizoen, deze voorsprong is gedaald naar 9%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Het gros van de uien is in de eerste helft van het seizoen uitgevoerd. De totale uienexport kwam vorige seizoen (t/m week 28) uit op 1,074 miljoen ton uien.

Brazilië goed aan de markt

De weekexport komt dit seizoen in week 18 vooralsnog uit op 10.415 ton; met de opmerking van het GroentenFruit Huis dat nog niet alle cijfers binnen zijn voor deze exportweek, waardoor geen actueel beeld kan worden gegeven. Wel is te zien dat Brazilië week 18 goed aan de markt was met een afname van 3.063 ton.