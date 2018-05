Laagdrempelige precisielandbouw met Taakkaart.nl

Met Taakkaart.nl kunnen telers snel zelf taakkaarten maken voor variabele dosering.

Vantage Agrometius lanceert een portal waarmee telers actuele satellietbeelden kunnen bekijken en zo de ontwikkeling van hun gewassen kunnen volgen. Via Taakkaart.nl kan men volgens het bedrijf in drie eenvoudige stappen een taakkaart maken voor variabele dosering. De taakkaarten zijn merkonafhankelijk en kunnen in elk display geladen worden dat hiertoe geschikt is, zegt Vantage Agrometius.

De tool wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Volgens Vantage Agrometius kan iedere akkerbouwer hiermee op een laagdrempelige manier met precisielandbouw beginnen.

Verschillen binnen het perceel bekijken

Via Taakkaart.nl wordt de CropSAT-portal geladen. CropSAT is een samenwerking tussen Vantage Agrometius en de Zweedse Trimble-importeur DataVäxt AB. In CropSAT kunnen agrariërs hun percelen selecteren op basis van de RVO-opgave. Vervolgens kan men recente satellietbeelden laden en de verschillen binnen het perceel bekijken.

Vantage Agrometius biedt via het merkonafhankelijke platform de mogelijkheid om taakkaarten te maken voor de verschillende bestandstypen waarmee machinefabrikanten werken. - Foto: Jan Willem Stad

Met deze inzichten kunnen telers tijdig anticiperen op veranderingen in hun gewas en desgewenst een taakkaart maken voor variabele dosering van stikstof in bijvoorbeeld uien, tarwe, maar ook van phytophthora- en loofdoodmiddelen in aardappelen.

Taakkaarten voor verschillende bestandstypen

Vantage Agrometius biedt via het merkonafhankelijke platform de mogelijkheid om taakkaarten te maken voor de verschillende bestandstypen waarmee machinefabrikanten werken en deze in het juiste bestandsformaat en mappenstructuur te downloaden.

Vantage Agrometius zegt dat het werken met Taakkaart.nl ook een goede indicatie kan geven van de noodzaak van precisielandbouw op een bedrijf.