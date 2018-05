LTO en Cosun: derogatie op verbod neonicotinoïden

LTO en Cosun overwegen zich in te zetten voor een derogatie op het verbod van neonicotinoïden.

Ook een juridische procedure tegen het Europese verbod op de insecticiden behoort tot de mogelijkheden, zei LTO-voorzitter Marc Calon in Ermelo op de ledenvergadering van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). “Dit gaan we bespreken met de Europese organisatie Copa-Cogeca.”

Cosun zoekt medestanders

Ook bietentelerscoöperatie Cosun zoekt medestanders tegen het verbod op neonicotinoïden, dat de Europese Commissie eind april instelde en dat ergens eind dit jaar van kracht wordt. Volgens voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer van Cosun zijn er grote zorgen. “Dat werd duidelijk op het congres deze week van de Europese organisatie van bietentelers (CIBE). Het is onacceptabel dat de bietensector geen tijd krijgt om alternatieven te ontwikkelen. Terwijl we in het verleden voorstellen hebben ingediend bij het Topsectorenbeleid om alternatieven te onderzoeken. Die werden afgewezen omdat er geen zicht was op een verbod. De bietensector is best bereid over te stappen op alternatieven, maar het duurt jaren om alternatieve bestrijdingsmethoden tegen schadelijke insecten te ontwikkelen.”

‘Het is onacceptabel dat de bietensector geen tijd krijgt om alternatieven te ontwikkelen’

Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun

Op het CIBE-congres werd duidelijk dat Denemarken, België en enkele Oost-Europese landen ook werk willen maken van een derogatie, waarbij de Europese Commissie op verzoek van een lidstaat een (beperkte) ontheffing kan geven. De Lugt vindt dat het verbod de klok 20 jaar terug zet. “In de jaren 90 werden de neonicotinoïden verwelkomd omdat veel minder volveldsbespuitingen met insecticiden nodig zijn. In bieten en cichorei is er geen enkel gevaar voor bijen omdat deze gewassen niet in bloei komen voor de oogst. Politieke besluiten worden genomen op basis van emoties, feitelijke onderzoeken tellen niet meer mee als onderbouwing van besluiten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die we ook met landbouwminister Schouten willen bespreken.”