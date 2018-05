Koers HZPC naar record van € 200

De beurskoers van pootgoedhandelshuis HZPC bereikt met € 200 een nieuw record.

In 4 jaar is de beurskoers meer dan verdubbeld. HZPC heeft nu een beurswaarde van € 156,8 miljoen. In mei 2014 bedroeg de waarde ruim € 73 miljoen.

Koers certificaten steeg

De koers van de certificaten van aandelen steeg vrijdag met bijna 9,8% naar € 200. Er zijn 783.725 certificaten in omloop. Vrijdag zijn 11.406 certificaten verhandeld, iets meer dan op de vorige beursdag in november 2017. Dat was toen het hoogste aantal verhandelde certificaten in 3 jaar.

17 beursdagen

Sinds mei 2010 zijn 17 beursdagen gehouden. Op 15 beursdagen steeg de koers met de maximale 10%, in november 2013 was dat 9,1% en vrijdag was dat 9,77%. De koers mag op een beursdag maximaal 10% stijgen of dalen. De eerste certificaten werden in boekjaar 1999/2000 verhandeld tegen € 24.

Vraag en aanbod dichter bij elkaar

Directeur Gerard Backx constateert dat vraag en aanbod steeds dichter bij elkaar komen op de beursdagen. ”Ook deze beursdag steeg de koers bijna maximaal. In lijn met de voorgaande beursdag zien we een groter aanbod van certificaten. Tegelijk daalt de vraag naar certificaten tegen de maximale koers. Dat laat zien dat vraag en aanbod dichter bij elkaar komen. Hierdoor is een beursstijging behaald van 9,77%”, aldus de directeur in een persbericht.

Over het vorige boekjaar betaalde HZPC € 7 dividend

Fusie pootgoedbedrijven

HZPC ontstond in 1999 uit een fusie van de pootgoedbedrijven Hettema en ZPC. Sindsdien is ieder jaar dividend uitgekeerd. Het dividend over boekjaar 2017/2018 wordt in de aandeelhoudersvergadering van oktober 2018 vastgesteld. Over het vorige boekjaar betaalde HZPC € 7 dividend. Dat leverde een rendement op van 4,2% tegen de beurskoers van mei 2017 (€ 165,65). In boekjaar 2015/2016 haalden de certificaathouders ook een rendement van 4,2%.

Beurs via online platform

De certificaten van aandelen zijn van aangesloten kwekers, pootgoedtelers en medewerkers in alle landen waar het bedrijf actief is. Ieder jaar in mei en november wordt een beursdag gehouden via een online platform voor de aan- en verkoop van certificaten. De volgende beursdag vindt plaats op 2 november 2018.