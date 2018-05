Hagelschade in het Zuiden en in Drenthe

Felle hagel- en regenbuien hebben dit weekeinde schade veroorzaakt in Zuid-Nederland en in Drenthe.

In Zeeland viel plaatselijk meer dan 60 mm regen. In Drenthe werd dezelfde regio die enkele weken terug ook al kampte met wateroverlast getroffen door hagelschade. De forse regenbuien die zondagmiddag (wederom) over Zuid-Limburg trokken, hebben de schade aan de gewassen niet opvallend verergerd. Dat signaleert akkerbouwer Sjef Jongen uit Berg en Terblijt.

Een totaal verregend en geërodeerd perceel uien in Zuid-Limburg. - Foto: Twan Wiersma

Bietenperceel verhageld

Dit dorp werd de afgelopen 3 weken maar liefst 3 keer geconfronteerd met zeer forse regenbuien (ruim 30 mm neerslag) in korte tijd, wat zorgde voor plaatselijk grote wateroverlast. “Uiteindelijk vielen de gevolgen van de forse regen zondagmiddag mee. De eerdere buien hebben geulen gevormd, waar zondagmiddag het water door afstroomde, zonder dat de percelen verder uitspoelden”, verklaart Jongen. Een bietenperceel is verhageld. “Maar die herstellen zich wel.”

Op twitter tonen diverse telers tweets van verhagelde en ondergelopen percelen.

Volgens cropmanager Just Hamming van CZAV is de schade erg plaatsspecifiek. “Het kan zijn dat een bepaald perceel verhageld is, terwijl enkele honderden meters verder niks aan de hand is.” Gewassen kunnen in dit stadium nog redelijk herstellen, al zal het in uien waarschijnlijk wel leiden tot wat tweewassigheid, wat de juiste toediening van MH bemoeilijkt. Ook aardappelen hebben nog voldoende potentie tot hergroei, al zet het de voorsprong wel wat terug op later gepote percelen. Op sommige laat gepote percelen stonden de aardappelen nog niet eens boven.

Hoewel schademeldingen zijn gemeld, is niet bekend. De verzekeraars Vereinigte Hagel en Agriver waren maandag niet voor commentaar bereikbaar.